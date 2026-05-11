Синоптик Шувалов: в Москве с 13 мая начнется метеорологическое лето
Москву ждет потепление до плюс 23 и кратковременные летние дожди
В Москве на этой неделе начнется метеорологическое лето. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.
По словам синоптика, уже 13 мая температура воздуха преодолеет рубеж плюс 15 градусов, который считается началом метеорологического лета. 12 мая воздух прогреется до плюс 16-18 градусов.
В среду станет еще теплее — до плюс 21-23 градусов, осадков не ожидается. В четверг и пятницу сохранится такая же температура, но возможны кратковременные летние дожди.
Ночные температуры, по прогнозу Шувалова, будут держаться выше плюс 10 градусов. Погода порадует москвичей и гостей столицы — она будет хорошей и теплой.
