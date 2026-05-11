Синоптик Шувалов: в Москве с 13 мая начнется метеорологическое лето

сегодня в 13:37

Москву ждет потепление до плюс 23 и кратковременные летние дожди

В Москве на этой неделе начнется метеорологическое лето. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT .

По словам синоптика, уже 13 мая температура воздуха преодолеет рубеж плюс 15 градусов, который считается началом метеорологического лета. 12 мая воздух прогреется до плюс 16-18 градусов.

В среду станет еще теплее — до плюс 21-23 градусов, осадков не ожидается. В четверг и пятницу сохранится такая же температура, но возможны кратковременные летние дожди.

Ночные температуры, по прогнозу Шувалова, будут держаться выше плюс 10 градусов. Погода порадует москвичей и гостей столицы — она будет хорошей и теплой.

