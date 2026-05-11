Дуа Липа потребовала от Samsung не менее $15 млн за использование ее фото

Певица обвинила Samsung в незаконном использовании своего фото для рекламы

Певица Дуа Липа подала иск против южнокорейской компании Samsung. Она требует компенсацию в размере не менее 15 миллионов долларов за незаконное использование ее фото на упаковках телевизоров Crystal UHD. Иск подан в федеральный суд Калифорнии, сообщает РБК .

Речь идет о снимке артистки, который был сделан за кулисами фестиваля Austin City Limits в 2024 году. Фотография зарегистрирована в Бюро авторских прав США.

Представители певицы заявили, что компания нарушила авторские права, права на товарный знак и право на использование образа знаменитости. По версии защиты Липы, Samsung использовала популярность певицы для продвижения своих телевизоров.

Таким образом, у покупателей могло сложиться впечатление, будто Дуа Липа сотрудничает с брендом или поддерживает его продукцию. На момент публикации представители Samsung никак не прокомментировали ситуацию.

