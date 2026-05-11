В Реутове восстановлена подача электроэнергии

В Реутове 10 мая аварийные бригады оперативно устранили неполадки в системе подачи электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Неполадки устранили по адресам: ул. Молодежная, д. 5; Носовихинское ш., д. 9; ул. Октября, д. 2; Юбилейный пр-т, д. 2, 5, 6, 10; ул. Южная, д. 10, 11.

На текущий момент все восстановительные работы завершены, подача электроэнергии восстановлена в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.