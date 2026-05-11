16-летнюю девочку обманули аферисты на 3,2 млн рублей в Москве

Код из СМС ценой в 3,2 млн: в Москве школьница отдала все ценности семьи курьеру

В Москве 16-летняя девушка стала жертвой многоступенчатой мошеннической схемы. Она отдала курьеру аферистов семейные накопления и драгоценности на сумму 3,2 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Инцидент начался со звонка девочке якобы из «службы доставки». Злоумышленники попросили подростка продиктовать код из СМС. После чего в игру вступили подставные «сотрудники госструктур».

Аферисты убедили девушку, что данные от ее личного кабинета скомпрометирована. Для спасения имущества ей якобы было необходимо передать все хранящиеся дома деньги и ювелирные изделия на «проверку».

Поверив звонившим, несовершеннолетняя собрала ценности на сумму 3,2 млн рублей и передала их курьеру.

Благодаря оперативным действиям полиции, 26-летнего посредника удалось задержать в другом районе столицы. Следствие установило, что мужчина нашел объявление о «работе» в мессенджере и выполнял роль курьера. К моменту задержания он уже успел передать похищенное соучастникам.

Сейчас подозреваемый находится под арестом. Правоохранительные органы ведут поиск остальных членов преступной группы.

