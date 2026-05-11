В ХМАО после майского снегопада образовались сугробы по колено

В Ханты-Мансийском автономном округе после мощного майского снегопада образовались сугробы по колено. Ситуацию осложнял ураганный ветер с порывами до 25–30 метров в секунду, который буквально сбивал людей с ног. Побит 90-летний рекорд осадков, сообщает SHOT .

Во время урагана по городам и поселкам летали крыши, падали деревья и светофоры. В Пыть-Яхе из-за непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации — ветер сорвал крышу с многоквартирного дома, жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. Из-за снежных заносов и нулевой видимости закрыты трассы между Нижневартовском, Сургутом и Когалымом. В Ханты-Мансийске массово задерживали рейсы, школы перевели на удаленку.

Похожая ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе. Из-за мощной метели аэропорт Ноябрьска приостановил работу — все рейсы отменены как минимум до утра вторника. Жители города вместе с коммунальщиками расчищают дороги и откапывают машины из сугробов. В Ханымее с жилого дома сорвало часть кровли, в Тарко-Сале — обшивку фасада.

Мощный майский снегопад накрыл регионы еще накануне. Тогда десятки машин застряли на трассе «Югра». Власти призывают жителей воздержаться от поездок и по возможности оставаться дома.

