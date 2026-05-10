Снежный плен в ХМАО: десятки машин застряли на трассе «Югра» из-за метели

Мощный майский снегопад спровоцировал транспортный коллапс на ключевых магистралях Ханты-Мансийского автономного округа. На трассе «Югра» образовались заторы из десятков автомобилей, оказавшихся в снежном плену из-за резкого ухудшения погоды, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Власти региона были вынуждены ввести ограничения на движение транспорта на участке протяженностью почти 400 километров. Основной причиной экстренных мер стала практически нулевая видимость и шквалистый ветер.

В самом Ханты-Мансийске из-за метели пришлось отменить запланированные уличные мероприятия и экскурсии. На заснеженных трассах в усиленном режиме работает дорожная техника. ГАИ рекомендует водителям отказаться от любых поездок на дальние расстояния.

Стихия пришла в ХМАО со стороны Урала, где ранее ураганный ветер и обильные осадки стали причиной массовых отключений электроэнергии. В соседних регионах без света временно остались десятки тысяч человек.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.