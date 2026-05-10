Geely и Changan потеряли на российском рынке 15,7 млрд рублей

Китайские автопроизводители Geely и Changan понесли многомиллиардные убытки на российском рынке по итогам 2025 года. Причинами стали высокая ключевая ставка, повышенный утилизационный сбор и резкое падение спроса, сообщает Mash .

Geely закончила год с убытком 6,2 миллиарда рублей, хотя годом ранее компания была в плюсе на 1,5 миллиарда. Чистая прибыль бренда рухнула почти в пять раз. У Changan ситуация еще хуже: потери составили 9,5 миллиарда рублей, а прибыль снизилась в 12 раз. Для стимулирования продаж в условиях дорогих кредитов Changan пришлось выделить не менее 10 миллиардов рублей на субсидирование автокредитов.

На фоне падения рынка завод Haval в Тульской области с 20 июля уходит в двухнедельный корпоративный отпуск. Спрос снижается, а склады переполнены готовой продукцией.

Однако не у всех дела плохи. Калужский завод AGR (выпускает Tungsten и Chery) наращивает производство: там запустили выпуск собственных двигателей, предприятие работает в две смены и готовится к третьей. В 2025 году собрали 120 тысяч машин, в 2026-м планируют выйти на 150 тысяч и нанять еще тысячу сотрудников.

Компания Evolute, в свою очередь, восстанавливает липецкий цех после пожара и обещает выйти на полную мощность в ближайшие полгода. Корпоративных каникул там не планируют.

