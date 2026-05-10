Истребитель США F-35 подал сигнал бедствия в небе над ОАЭ

В небе у Аравийского полуострова американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II подал сигнал 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию самолетов Flight Radar, сообщает ТАСС .

Предварительно известно, что истребитель с регистрационным номером 13-5067 поднялся в воздух примерно в 11:04 по московскому времени. Затем он передал аварийный сигнал. На момент публикации заметки самолет находился в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на высоте около трех тысяч метров и движется в юго-западном направлении. Согласно данным отслеживания, истребитель пролетал над акваторией Оманского залива и территорией Омана.

Сигнал 7700 — это международный код бедствия, который используется как гражданской, так и военной авиацией. Он обозначает, что на борту возникла серьезная нештатная ситуация: отказ систем, разгерметизация, проблемы со здоровьем пилота или другие неполадки, требующие немедленной приоритетной посадки.

Пункт вылета, пункт назначения и конкретные причины подачи сигнала пока остаются неизвестными.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.