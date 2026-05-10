В России пропала фура с 1728 пчелами из Узбекистана

По всей России уже месяц ищут фуру с 1728 пчелами из Узбекистана. Грузовик пересек погранпункт в Астраханской области в начале апреля, но до карантина в Курганской области так и не доехал, сообщает SHOT .

Карантин для южных насекомых — обязательная процедура. Узбекские пчелы могут быть скрытыми носителями опасных инфекций и паразитов, которые способны вызвать массовую гибель местных пчелиных семей. Это, в свою очередь, угрожает производству меда в российских регионах. По данным местных жителей, в карантинной зоне Курганской области даже не собирались принимать пчел — там отсутствуют ульи и специальное оборудование.

Общественники уже обратились в Россельхознадзор. Пасечники также написали заявления в прокуратуру и МВД. Фуру вместе с водителем разыскивают по всей стране.

Узбекские пчелы считаются более агрессивными, чем местные. Их укусы могут вызвать сильный отек вплоть до анафилактического шока. А употребление меда с неконтролируемых пасек, по данным специалистов, повышает риск заражения сальмонеллезом и другими болезнями.

