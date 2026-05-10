Почему «селедкой» пахнет? Врач объяснила, что не так у россиянок с вагиной

Сонина: запах несвежей рыбы от интимного места у женщин указывает на вагиноз

Изменения цвета и запаха интимных выделений могут быть маркерами как нарушения микрофлоры, так и серьезных системных сбоев в организме. Белые творожистые выделения чаще всего сигнализируют о кандидозе, который нередко обостряется на фоне хронического стресса, проблем с иммунитетом или обменом веществ, объяснила Lenta гинеколог центра «СМ-Клиника» Татьяна Сонина.

Специфический «рыбный» запах в сочетании с сероватым оттенком выделений обычно указывает на бактериальный вагиноз. При нем полезные лактобактерии замещаются условно-патогенной флорой.

В то же время появление желтых, зеленых или пенистых субстанций является тревожным признаком воспаления. Оно нередко связано с инфекциями, передающимися половым путем.

Особое внимание врач призвала уделить симптомам, сопровождающимся тянущими болями внизу живота или появлением крови вне менструального цикла. Подобные проявления могут свидетельствовать о патологиях эндометрия, эндометриозе или изменениях в шейке матки. В такой ситуации нужно срочно обращаться к специалисту.

