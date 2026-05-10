Сеть фитнес-клубов закрыла точки в Москве: клиенты требуют вернуть деньги

Посетители московской сети фитнес-клубов на Дмитровском шоссе и улице Ивана Сусанина столкнулись с внезапным прекращением работы заведений и невозможностью вернуть средства за абонементы, сообщает « Осторожно, Москва » со ссылкой на возмущенных клиентов в социальных сетях и отзывах.

Проблемы начались 2 мая. Тогда на дверях клубов появились объявления о временной приостановке деятельности до 5 мая «по техническим причинам». Однако после указанной даты залы так и не открылись, а по указанным контактным телефонам перестали отвечать на звонки.

Одна из пострадавших рассказала, что успела прозаниматься всего месяц по абонементу стоимостью 38 тысяч рублей. Его девушка купила в рассрочку через банк. Теперь ей приходится продолжать выплаты за фактически не оказанные услуги.

В настоящее время инициативная группа клиентов планирует подавать коллективный иск в суд для принудительного возврата денег. Пострадавшие активно фиксируют случаи игнорирования жалоб администрацией сети и готовят обращения в контролирующие органы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.