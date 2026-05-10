«Вечно голодные, мать не трезвеет»: в Уфе нашли детей-маугли в антисанитарии

В уфимской Черниковке обнаружили пятерых детей в возрасте от трех до 14 лет, которые жили практически без присмотра в заваленном мусором доме. Волонтеры и соседи прозвали их маугли, сообщает UFA1.RU .

По словам соседей, дети не ходят в школу, постоянно голодны. Мать, по словам очевидцев, получает пособие и сразу пропивает его.

На опубликованном в Сети видео видно, что в жилье, где находятся дети, горы мусора и полная антисанитария. На кадрах женщина лежала на диване без всякой реакции. Источник издания рассказал, что женщина злоупотребляет алкоголем и приводит в дом разных мужчин. Те, по его словам, избивали детей и кормили их объедками.

Опека, по данным источника, приходила в эту семью месяц назад и отчиталась перед начальством, что у них все хорошо. Официальных комментариев от органов опеки и полиции пока не поступало. Однако после публикации видео прокуратура Уфы начала проверку.

Всех пятерых детей уже изъяли из семьи и отправили в соцучреждение. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

