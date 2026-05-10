Стрельба из-за цветов: в украинских Черкассах мужчина открыл огонь по детям
Украинец начал стрелять по детям в Черкассах из-за сорванной сирени
Украинец начал стрелять в Черкассах по детям, потому что они сорвали сирень. Инцидент произошел в одном из микрорайонов города, сообщает РИА Новости со ссылкой на один из украинских телеканалов.
Мужчина пытался догнать детей, однако у него не вышло.
После этого украинец вышел из дома с пистолетом. Он открыл стрельбу.
Согласно предварительной информации, пострадавших нет.
