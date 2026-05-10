«Фекальный» апокалипсис в Энгельсе: дворы и первые этажи домов затоплены
В Энгельсе Саратовской области уже полторы недели продолжается коммунальная катастрофа. Из-за аварии на главном самотечном коллекторе почти 200 тысяч человек остались без воды на все майские праздники, сообщает Baza.
29 апреля на улице Менделеева вышел из строя коллектор. Начались ремонтные работы, но затем город накрыли аномальные осадки, что серьезно ухудшило ситуацию. Дворы и даже первые этажи домов заполнила зловонная жидкость. Водопроводную воду отключили, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Роспотребнадзор рекомендовал жителям пить только кипяченую воду или покупать бутилированную.
Коммунальщики предупредили горожан, что ничего нельзя выбрасывать в унитазы и раковины: без напора воды отходы скопятся в трубах, и после ремонта коллектора город накроет волна локальных засоров. Власти организовали подвоз питьевой и технической воды на десятки адресов. Работы по прочистке коллектора и откачке воды из дворов ведутся круглосуточно.
Когда ремонт будет полностью завершен, неизвестно. Местные жители называют происходящее «фекальным апокалипсисом».
