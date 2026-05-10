«Фекальный» апокалипсис в Энгельсе: дворы и первые этажи домов затоплены

В Энгельсе почти 200 тысяч человек остались без воды на праздники из-за аварии

В Энгельсе Саратовской области уже полторы недели продолжается коммунальная катастрофа. Из-за аварии на главном самотечном коллекторе почти 200 тысяч человек остались без воды на все майские праздники, сообщает Baza .

29 апреля на улице Менделеева вышел из строя коллектор. Начались ремонтные работы, но затем город накрыли аномальные осадки, что серьезно ухудшило ситуацию. Дворы и даже первые этажи домов заполнила зловонная жидкость. Водопроводную воду отключили, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Роспотребнадзор рекомендовал жителям пить только кипяченую воду или покупать бутилированную.

Коммунальщики предупредили горожан, что ничего нельзя выбрасывать в унитазы и раковины: без напора воды отходы скопятся в трубах, и после ремонта коллектора город накроет волна локальных засоров. Власти организовали подвоз питьевой и технической воды на десятки адресов. Работы по прочистке коллектора и откачке воды из дворов ведутся круглосуточно.

Когда ремонт будет полностью завершен, неизвестно. Местные жители называют происходящее «фекальным апокалипсисом».

