Цифровая революция: как ИИ и ЕМИАС экономят сотни тысяч часов московским врачам

В Москве одно из лучших цифровых здравоохранений в мире

Московская система здравоохранения продолжает масштабную цифровую трансформацию, начатую еще в 2011 году с запуска ЕМИАС. В системе создано более 25,3 млн электронных медкарт (ЭМК), сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Популярность ЭМК среди горожан за последний год выросла в полтора раза.

Используются технологии искусственного интеллекта. Внедрение «умного» сервиса, который формирует для терапевтов подробную сводку из истории болезни пациента еще до начала приема, позволило высвободить более 600 тыс. часов рабочего времени врачей.

Кроме того, Москва первой в стране интегрировала ИИ-ассистента «Алису». Она используется для внесения показателей здоровья в медкарты и управления записями через приложение «ЕМИАС.ИНФО».

Есть успехи в сфере лучевой диагностики. В распоряжении медиков находится свыше 60 сервисов компьютерного зрения, способных распознавать патологии по 45 клиническим направлениям с точностью более 95%. Использование нейросетей позволило на 30% ускорить описание медицинских снимков.

