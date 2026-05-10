Ефимов: в апреле все жители 22 домов оформили документы на новые квартиры по реновации

В апреле все жильцы 22 расселяемых зданий стали обладателями предоставленного городом жилья в новостройках. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Этот апрельский показатель составил почти половину от результата всего первого квартала этого года. Тогда, напомним, стопроцентное заключение договоров на квартиры завершили жители 48 домов — участников реновационной программы.

«Одним из факторов, влияющих на темпы реализации программы реновации, является удобство и скорость заключения договоров на новые квартиры. В апреле завершили оформление документов, необходимых для переезда, все жители 22 расселяемых домов — около 3,7 тыс. горожан. После их переезда на месте старых зданий построят современные жилые комплексы и объекты инфраструктуры, востребованные не только у новоселов, но и у жителей ближайших домов», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Участникам реновации город предлагает квартиры в новостройках, расположенных поблизости от их прежнего жилья. Такие квартиры в современных жилых комплексах отличаются удобной планировкой и передаются новоселам с уже выполненной отделкой.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в апреле на востоке Москвы все участники программы из четырех старых домов завершили оформление документов на новые квартиры. На юго-востоке, северо-востоке и севере Троицкого административном округе прибавилось по три таких адреса, где все жители заключили договоры, необходимые для переезда, еще по два — на юго-западе и западе столицы, по одному — на северо-западе и юге.

«В числе тех, кто оформил документы в кратчайший срок, — жители дома 3 в 4-м Новомихалковском проезде в Коптеве. Они приступили к осмотру предложенных городом квартир во второй половине декабря, а в апреле уже были подписаны последние восемь договоров. Чуть больше времени на это потребовалось москвичам из дома 16, корпуса 4, на 13-й Парковой улице и дома 13, корпуса 3, на улице Маршала Чуйкова», — пояснила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал про сдачу нового дома по реновации на северо-востоке Москвы в Алексеевском районе.

