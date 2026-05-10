В ХМАО из-за непогоды валятся деревья, а в Тюмени «летают остановки»

Майский снегопад и ураган оставили без света десятки тысяч человек в ХМАО

Майская непогода обрушилась на Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Из-за сильного ветра и снегопада на западе региона валятся деревья, местами пропадало электричество. По словам местных жителей, подачу энергии уже удалось восстановить. Снег заметает дороги и придомовые территории, сообщает SHOT .

Непогода пришла в регион с Урала. Из-за урагана около 150 населенных пунктов в Пермском крае и 20 в Свердловской области временно остались без света. Шквалистый ветер и мокрый снег привели к падению деревьев на провода и обрыву линий электропередачи. Аварийные службы ведут восстановительные работы. В отдельные районы Пермского края направили дополнительные бригады из столицы региона. В Свердловской области электричество уже вернули.

Ураган также прошел в Тюмени. Как рассказали местные жители, из-за сильного ветра по городу «летали остановки и навесы для мусорных контейнеров». Стихия сносила деревья, рекламные щиты и автобусные павильоны.

Жителей ХМАО призывают быть осторожными на улицах, обходить оборванные провода и шаткие конструкции. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ближайшие часы.

