Небо открыто: авиаперевозки на юг России восстановлены в полном объеме
Авиационное сообщение на юге России полностью вернулось к стандартному режиму работы. С 09:00 были официально отменены извещения для пилотов по всем до этого введенным ограничениям, сообщает пресс-служба Минтранса России.
Лимитов на пропускную способность или транзит нет. За 9 мая был выполнен 441 рейс. Услугами авиакомпаний воспользовались почти 64 тысячи человек.
На утро 10 мая в расписании значатся 277 регулярных рейсов. Отмен не было.
Несмотря на стабилизацию ситуации, профильные ведомства — Росавиация и Ространснадзор — сохраняют усиленный контроль. Оперативный штаб, сформированный по поручению вице-премьера Виталия Савельева, продолжит мониторинг ситуации в южных регионах до 12 мая.
