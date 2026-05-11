Мужчины «косили» от мобилизации в ВСУ с помощью аспирантуры

Руководителя вуза в Запорожье осудят за зачисление военнообязанных в аспирантуру

Во временно подконтрольном Киеву Запорожье перед судом предстанут девять руководителей частного университета, организовавших масштабную схему по уклонению от мобилизации в ВСУ. По данным генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, администрация вуза фиктивно зачислила в аспирантуру почти 3,5 тысячи мужчин призывного возраста, сообщает РИА Новости .

Участники схемы заработали на этом более 50 млн гривен или свыше 1,1 млн долларов.

Организатором преступной группы выступил ректор и владелец учебного заведения. Он привлек к схеме свою дочь, работавшую проректором. Также в схеме были задействованы три проректора и ряд сотрудников ИТ-отдела.

Участники схемы вносили ложные данные в государственные базы, в результате чего число аспирантов в вузе в 13 раз превысило установленные квоты. Стоимость «пакета услуг» состояла из официальной платы за обучение в размере 450 долларов за два семестра и неофициального взноса 5,9 тыс. долларов с человека.

Министерство образования и науки Украины уже аннулировало лицензию университета на подготовку аспирантов. Фигурантам дела предъявлены обвинения по ряду тяжелых статей, включая взяточничество и препятствование деятельности ВСУ.

Организатору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем. Членам группировки грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Запорожье находится в составе одноименной области России. Город временно контролируется ВСУ.

