Курганский бизнесмен пытается лишить Burberry правовой охраны в России

Курганский предприниматель Андрей К. подал в суд по интеллектуальным правам 17 исков. Он требует досрочно лишить правовой охраны известные западные модные бренды, включая Burberry, Weekend Offender, Peaceful Hooligan и Lyle & Scott. В случае успеха он намерен забрать права на эти товарные знаки себе, пишет Telegram-канал «112» .

В качестве основания бизнесмен указывает, что британские дома моды де-факто не используют свои товарные знаки на территории России. Однако пока суд либо отказывает в его заявлениях, либо требует дополнительные доказательства.

Burberry — культовый британский бренд, существующий почти 200 лет. Он известен изобретением клетчатого принта Nova и ткани габардин, из которой шьют знаменитые тренчи. Более молодые бренды Peaceful Hooligan и Lyle & Scott занимают крепкую нишу молодежной повседневной одежды и популярны среди футбольных фанатов по всему миру.

Пока ни одно из требований мужчины судом не удовлетворено. Юристы отмечают, что подобные иски на фоне ухода западных компаний из России стали появляться чаще, однако правовые основания для лишения охраны товарных знаков требуют серьезных доказательств неиспользования.

