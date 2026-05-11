В Королеве около 2000 человек пришли к Мемориалу Славы в День Победы

В Королеве у Мемориала Славы прошло главное торжество в честь Дня Победы. Около 2000 человек — ветераны, школьники, бойцы СВО и жители города — пришли с цветами, чтобы сказать простое и главное: «Помним. Гордимся. Благодарим».

Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная поздравила всех, кто когда-то выстоял — и кто продолжает защищать страну сегодня.

«81 год назад наш народ ценой невероятного мужества и миллионов жизней сокрушил нацизм. И сегодня сила России — в единстве, верности истории и преемственности поколений», — подчеркнула она.

Депутаты Мособлдумы Александр Легков и Сергей Керселян, а также ветераны, участники СВО возложили к мемориалу живые цветы. Они почтили тех, кто не вернулся из боя, кто работал в тылу и ковал Победу для будущих поколений.

Организаторы напоминают: подвиг героев Великой Отечественной живет в мужестве современных защитников. А в завершение церемонии прозвучали слова, от которых замирает сердце: «Вечная слава павшим. Низкий поклон нашим ветеранам».Фото, видео и текст: Роман Савельев

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.