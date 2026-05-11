Стало известно, в каких сферах в России сложнее всего найти работу

Сложнее всего в РФ найти работу в консалтинге и рекламе — исследование SuperJob

Компания SuperJob провела исследование и выяснила, в каких сферах сложнее всего найти работу. Аналитики изучили базу вакансий за апрель 2026 года. Самый высокий уровень конкуренции оказался в консалтинге и стратегическом развитии, искусстве, культуре и развлечениях, а также в маркетинге, рекламе и PR, сообщает РИА Новости .

В выше перечисленных сферах количество резюме кратно превышает число доступных вакансий. Сфера консалтинга и стратегического развития всегда была высококонкурентной, но ситуация усугубилась после 2022 года с уходом части иностранных компаний из России. Кроме того, в периоды экономической нестабильности подразделения развития и консалтинга во многих бизнесах не считают «основными», поэтому персонал в них не набирают, а проекты сворачивают.

На сферу искусства, культуры и развлечений повлиял искусственный интеллект — массовый малобюджетный контент теперь генерируют нейросети. Маркетинг, реклама и PR оказались под самым значительным влиянием ИИ.

Аналитики отмечают, что работодателям в настоящее время нужен универсальный специалист, который глубоко знает свою предметную область и умеет работать с искусственным интеллектом — ставить задачи, проверять и интерпретировать результаты. Простые операции, которые раньше выполняли люди, теперь все чаще отдают нейросетям.

