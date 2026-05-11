Ярославское шоссе парализовало: заторы на пути к Москве растянулись на 8 часов
Автомобили восьмой час стоят в пробке на Ярославском шоссе по пути в Москву
Люди восьмой час стоят в огромной пробке на Ярославском шоссе по направлению к Москве. С этим они столкнулись после майских праздников, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидицу Татьяну.
Она поделилась, что вместе с членами семьи выехала из Ярославля около 10:00 11 мая. Проехать нужно было всего 275 километров.
В обычное время дорога занимает максимум три-четыре часа. Однако в этот раз москвичи оказались в огромной пробке, не добравшись до Сергиева Посада.
Женщина пожаловалась, что застряла примерно у 63-го километра. Пробка началась почти в 12:30.
«Стоим до сих пор», — добавила очевидица.
Она отметила, что, согласно информации из навигатора, ехать предстоит больше часа.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС .