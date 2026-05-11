Русский язык на Ближнем Востоке: в Чечне создали модель обучения детей-билингвов

В Чечне разработали образовательную модель для русскоязычных в Персидском заливе

Сотрудники Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ) создали модель поликультурной образовательной среды. Ее можно использовать в русскоязычных учебных заведениях на территории государств Персидского залива, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В рамках модели предлагают сохранять русский язык у детей, родившихся в смешанных браках. Также разработка позволит усилить сотрудничество в гуманитарной области между РФ и восточными государствами.

«Новая концепция стала результатом комплексного исследования билингвизма и направлена на формирование гармоничной билингвальной личности в условиях многоязычной и многокультурной среды», — отметили в пресс-службе.

Проект является важным, поскольку в ОАЭ, Омане, Катаре и Бахрейне увеличилось количество представителей русскоязычной диаспоры. В этих странах разговаривают, в основном, на арабском или английском языке. Русский преимущественно используется между членами семьи. Из-за этого увеличивается риск потерять его или ослабить культурную идентичность у детей.

В рамках модели собираются применять актуальные технологии в образовании. Среди них событийное обучение, чтение, CLIL-подход, компаративные кейс-стади. Еще собираются использовать цифровые ресурсы.

Разработку создали в качестве практического инструмента для воскресных школ, центров открытого образования и культурно-образовательных организаций за границей.

