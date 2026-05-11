Свыше 31 тыс км сетей Подмосковья обследуют по окончании отопительного сезона

В Подмосковье отопительный период официально завершился 5 мая. Во всех 56 муниципальных образованиях региона, следуя поручению главы Министерства жилищно‑коммунального хозяйства Кирилла Григорьева, стартовало масштабное обследование коммунальных объектов. В их число входят водозаборные узлы, канализационные насосные станции, очистные сооружения, а также сети водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба министерства.

Сотрудники водоканалов вместе с представителями местных администраций проводят проверку следующих объектов:

3 529 водозаборных сооружений и насосных станций

2 847 скважин, находящихся в эксплуатации

31,7 тыс. км сетей для подачи воды и отведения стоков

672 очистных сооружения канализации

1 893 канализационные насосные станции.

Задача данного обследования — разработать перечень профилактических мер для подготовки коммунальной инфраструктуры к предстоящему осенне‑зимнему периоду 2026–2027 годов. Завершить все проверочные мероприятия планируется примерно к середине мая.

В список летних работ на этих объектах войдет:

замена запорной арматуры (задвижек) на трубопроводах, дающая возможность локально отключать отдельные участки сетей при аварийных ситуациях

монтаж частотных преобразователей, которые обеспечивают устойчивый напор воды в любое время суток

очистка резервуаров с чистой водой и промывка сетей для повышения качества поставляемого ресурса

капитальный ремонт сетей

замена насосного оборудования.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.

Проверить состояние спецсчета дома, узнать дату проведения капитального ремонта в вашем доме и напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области жители региона могут с помощью приложения «Госуслуги.Дом».

