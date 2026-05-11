В Петербурге курьер напал на жителей многоэтажки и пытался сломать лифт

В Красногвардейском районе Петербурга курьер по доставке еды напал на местных жителей и чуть не сломал лифт. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал РЕН ТВ .

Предварительно известно, что курьер приехал по адресу, но не смог попасть в подъезд из-за неработающего домофона. После этого он сидел на ограде в неадекватном состоянии. Когда ему все же удалось зайти внутрь, он начал бить по дверям лифта и кататься по этажам.

На помощь вышел муж потерпевшей. При встрече курьер оскорблял его и выглядел так, будто находится под воздействием наркотиков. В ходе драки неадекватный мужчина толкнул оппонента на окно в подъезде. Пострадавшему вызвали скорую, ему оказали медицинскую помощь.

Служба доставки ситуацию никак не комментирует. В поддержке сервиса сообщили, что заявка находится на рассмотрении, а деньги за заказ вернут. Полиция проводит проверку.

