В Новых Химках прошел «Вальс Победы»

«Вальс Победы — это не просто танец. Это живая картина мая 1945 года, когда на улицах городов звучала музыка и люди, наконец, могли выдохнуть после четырех лет войны. Сегодняшние школьники, кружась в вальсе, прикасаются к той самой радости, которую испытали наши деды и прадеды. Я считаю, что такие акции нужны не меньше, чем уроки истории, потому что эмоции запоминаются надолго, а через них приходит и уважение к прошлому», — отметила Надежда Смирнова.

Ученики готовились к акции несколько недель: разучивали движения, подбирали музыку, репетировали на переменах и после уроков. В назначенный день школьный двор превратился в танцевальную площадку. Пары в платьях и пиджаках кружились под мелодии военных лет. Кто-то танцевал уверенно, кто-то стеснялся, но улыбались все.

Зрителями стали педагоги, родители и жители соседних домов. Они наблюдали из окон и с крыльца школы, некоторые снимали происходящее на телефоны.

После финального аккорда школьники не расходились — фотографировались, общались, делились впечатлениями.

Акция «Вальс Победы» проходит в Химках уже не первый год и стала одной из любимых молодежных традиций к 9 Мая.

