Бунт на Даунинг-стрит: 40 депутатов-лейбористов требуют отставки Кира Стармера

Количество депутатов Палаты общин (нижней палаты) парламента Великобритании от правящей Лейбористской партии, которые публично потребовали у премьера Кира Стармера уйти в отставку, выросло до 40. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

В Британии 7 мая были выборы в органы местного самоуправления. Во время них Лейбористская партия в первый раз в истории потеряла контроль над парламентом Уэльса. В разных законодательных органах власти Британии лейбористы выиграли на 1,4 тыс. меньше мандатов, чем было до этого.

Затем народные избранники от правящей партии попросили Стармера покинуть посты лидера политсилы и главы правительства. Депутаты считают, что его нахождение на должности может ухудшить позиции партии на дальнейших всеобщих выборах. Они пройдут до августа 2029 года.

10 мая депутат-лейборист Кэтрин Уэст попросила членов кабмина отстранить Стармера от власти. Если те откажутся, женщина собирается запустить процедуру смены партийного лидера и выставит на голосование собственную кандидатуру.

Затем она изменила свою позицию. Предложила однопартийцам написать коллективное письмо к Стармеру о необходимости выбрать нового лидера лейбористов к сентябрю.

Стармер выступил с речью в Лондоне. Он отказался покидать пост.

Политик собирается воплотить в жизнь инициативы, ради которых был выбран в июле 2024-го. Например, Стармер обещал углубить отношения с ЕС.

