В Петербурге спасли двух истощенных белок с пневмонией

В «беличьей больнице» Санкт-Петербурга пополнение. Двух истощенных бельчат с пневмонией и поклеванным хвостиком спасли в парке Сосновка. Об этом сообщают местные зооволонтеры, пишет «Mash на Мойке» .

Бельчат нашли жители Петербурга, в их честь животных сначала назвали Ваней и Юлей. Однако позже выяснилось, что «Ваня» на самом деле девочка. Теперь малышек зовут Юля и Иванка.

В настоящее время бельчата лежат в кислородной камере, усиленно едят, получают антибиотики и уже начали набирать вес. Выхаживает волонтер Ксения, которая превратила свою квартиру в настоящий беличий приют.

Ксения лечит больных малышей, а окрепших рыжиков выпускает обратно в природу. Новые пациентки, судя по всему, тоже пойдут на поправку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.