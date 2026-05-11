Конец «легенды»? Су-57 уничтожил шведский самолет ДРЛОиУ над Украиной

Истребитель ВКС РФ Су-57 мог сбить в небе над Украиной шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Saab 340. Об этом в своем Telegram-канале сообщает военкор kp.ru Александр Коц.

О сбитии Saab 340 российским Су-57 пишут разные источники.

Швеция передала Украине два таких самолета в мае 2024 года. В марте 2026-го один из них сняли на видео над Украиной.

«Разумеется, без официальных заявлений ответственных лиц эту информацию нужно делить на два, а то и на три. Но гипотетически такой сценарий более чем реален. Заявляется, что Saab был сбит ракетой большой дальности Р-37М», — отметил военкор.

Вооружение было изготовлено еще во времена СССР. Ракетами Р-37М вооружен истребитель Су-57. Если информация о сбитии Saab 340 подтвердится, то уничтожение самолета ударит по возможностям ВСУ по ведению воздушной разведки и координации действий самолетов, добавил Коц.

