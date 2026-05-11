Песков подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит об этом Трампу каждый раз во время телефонных разговоров.

Таким образом, Кремль подтверждает готовность принять американского президента, несмотря на текущую геополитическую ситуацию.

Песков также отметил, что возможность визита зависит от решений американской стороны. Когда именно может состояться поездка — не уточняется.

