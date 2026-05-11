Семеро россиян отравились бургерами в популярном кафе у Эйфелевой башни в Париже

Сразу семь туристов из России отравились бургерами в популярном парижском кафе. Некоторым из них потребовалась госпитализация, сообщает Baza со ссылкой на одну из пострадавших.

По словам девушки, компания гуляла по городу, проголодалась и зашла в ресторан Le New York с видом на Эйфелеву башню, который пользуется спросом у туристов. Заказали бургеры с блючизом. Всем сыр показался горьковатым, но путешественники списали это на аутентичный вкус. Как позже выяснилось, это было роковой ошибкой.

Спустя некоторое время у всех началась тошнота, заболели животы, затем появилась диарея до судорог и помутнение сознания. Туристы вызвали скорую помощь. Их забрали в больницу, оказали помощь и отправили восстанавливаться в отель.

Позже компания решила оставить отзывы об «аутентичном» кафе. Выяснилось, что как минимум еще три человека после бургеров из этого заведения тоже серьезно отравились. Обстоятельства произошедшего выясняются.

