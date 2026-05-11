Под Сергиевым Посадом прошел фестиваль «Гардарика»

В Сергиево-Посадском округе у деревни Морозово состоялся фестиваль экспериментальной археологии «Гардарика», превративший современное поле в ожившее древнерусское поселение. Гости совершили путешествие на тысячу лет назад, где история предстала не в виде музейных экспонатов, а в формате живой реконструкции войны, торговли, ремесел и пиров.

Организаторам удалось воссоздать атмосферу целого города. На ярмарке посетители приобретали авторские украшения и пробовали натуральные продукты, а на интерактивных площадках никто не остался в стороне: стреляли из лука, бились на мечах и осваивали старинные настольные игры. Мастер-классы открыли тайны керамического дела, чеканки монет, древней письменности.

Особый интерес вызвали экскурсии по лагерю реконструкторов, позволившие ощутить полное погружение в быт предков. Для юных исследователей знакомство с историей устроили в формате квестовой игры, в то время как взрослые могли отдохнуть в таверне или посетить лекторий. Научная программа фестиваля оказалась насыщенной: эксперты рассказывали о древнерусской музыке, политической истории, традиционных жилищах и орудиях труда. Кульминацией же действа на главном поле стали масштабные битвы конных и пеших воинов, а также демонстрация камнеметных орудий.

Фестиваль реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Гардарика» вновь подтвердила статус места, где экспериментальный поиск и научная практика становятся увлекательным семейным путешествием в мир предков.

