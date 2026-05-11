Вратарь и защитник ЦСКА чуть не подрались прямо во время игры РПЛ

В матче 29-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и «Пари НН» произошел конфликт между игроками одной команды. Вратарь красно-синих Владислав Тороп и защитник Жоау Виктор едва не подрались прямо на поле, сообщает RT .

Все началось с того, что Тороп остро отреагировал на претензии со стороны бразильского защитника. Голкипер начал бодаться, а Виктор в ответ толкнул его. Разнимать товарищей по команде пришлось главному арбитру встречи.

Спустя несколько минут после инцидента нижегородский коллектив открыл счет в матче.

Конфликт между одноклубниками произошел в напряженный момент игры, когда борьба за очки достигает пика. После матча тренерский штаб ЦСКА пока не комментировал поведение игроков.

