За чупа-чупс и угрозы: россиянину запретили въезд в Таиланд почти на 100 лет

Предварительно известно, что 34-летний мужчина приехал отдыхать в Патонг в начале мая. Накануне он зашел в местный магазин, взял с прилавка леденец и не заплатил — был сильно пьян и решил, что концепция «все включено» работает и за пределами отеля. Подобную аферу он провернул уже не в первый раз, но продавцы до этого закрывали глаза.

Однако на этот раз терпение тайцев лопнуло. Они сделали мужчине замечание, вызвали полицию и попросили оплатить все леденцы, которые он украл. Это не устроило путешественника — он начал угрожать владельцам магазина прямо при сотрудниках. Продавцы писать заявление отказались, так как ущерб незначительный.

Однако мужчину все равно арестовали за угрозы убийством и оскорбление сотрудницы полиции: он обматерил сотрудницу при исполнении и пообещал изнасиловать.

Теперь россиянина ждет суд, затем тюрьма для иностранцев в Туристической полиции. Запрет на въезд в Таиланд составит 99 лет. Его доставят до Бангкока, после чего депортируют в Россию за счет родственников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.