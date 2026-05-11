Смерть на причале: испанский гвардеец умер на Тенерифе от сердечного приступа

Служащий Гражданской гвардии Испании, который спасал людей с круизного лайнера MV Hondius в период вспышки хантавируса, скончался из-за сердечного приступа. Это произошло вечером накануне, рассказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в Х, сообщает ТАСС .

Мужчина спасал людей с корабля в порту Пуэрто-де-Гренадилья на юге Тенерифе. Их должны были доставить в аэропорт для репатриации.

Операция проводилась властями Испании вместе с ВОЗ.

Работники служб, которые были на причале, попытались реанимировать гвардейца. Однако он скончался.

Вспышка хантавируса случилась на нидерландском круизном лайнере MV Hondius. Он шел из Аргентины в Кабо-Верде. В ВОЗ сообщили о семи зараженных. Три человека погибли. В воскресенье корабль приплыл к берегам Тенерифе.

Ранее заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета Татьяна Сатаева рассказала, что хантавирус штамма «Андес» провоцирует высокую температуру и тяжелое поражение почек. Недуг может спровоцировать их отказ.

