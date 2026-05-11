Бактериолог рассказала о тяжелых проявлениях смертельного хантавируса «Андес»

Хантавирус штамма «Андес» вызывает высокую температуру и тяжелое поражение почек, вплоть до их отказа. Об этом сообщила заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Крымского федерального университета Татьяна Сатаева, пишет РИА Новости .

По словам профессора, есть две основные группы симптомов. Первая — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Вторая, характерная именно для штамма «Андес», — хантавирусный легочный синдром, то есть тяжелая пневмония. У человека поднимается температура до 39–40 градусов, появляются боли в пояснице, затем наступают отеки, нарушается выделение мочи. В очень тяжелых случаях возможен отказ почек.

Сатаева подчеркнула, что заразиться хантавирусом человек может только при контакте с грызунами.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В минувшее воскресенье судно прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага. После эвакуации вирус подтвердился еще у американца и француженки.

