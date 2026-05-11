Россиян предупредили о новом виде мошенничества с дачами

В МВД рассказали, как распознать мошенника при аренде дачи

Мошенники начали обманывать россиян с арендой дач. Они предлагают недвижимость, которой на самом деле не существует, рассказали в Управлении по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД по Петербургу и Ленинградской области, пишет РИА Новости .

Мошенники публикуют объявления, берут с жертвы предоплату, а после перевода денег пропадают: не берут трубку, блокируют в мессенджерах. Само объявление либо удаляется, либо переезжает на новую площадку.

В ведомстве советуют не вносить предоплату, пока вы лично не увидели дом. Также рекомендуется проверять номер телефона владельца и фотографии объекта через поисковые системы — они могли уже «засветиться» как мошеннические.

Особого внимания требуют арендодатели, которые используют фразы: «очень много желающих», «нужно решить прямо сейчас», «бронь только после перевода». При появлении таких сигналов лучше проверить собеседника тщательнее, предупреждают в МВД.

