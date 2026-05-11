Великобритания включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу № 5, которая находится в Строгановке Симферопольского района Крыма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новые ограничения, отметив, что Лондону пора вызывать санитаров, пишет РИА Новости .

Под новые ограничения также попали ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов, курорт «Солнечная Таврика» и молодежный центр «Селет-Ак-Барс» в Форосе. Все эти учреждения расположены на территории Крыма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Лондона.

«Когда правительство Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров», — заявила дипломат.

Это не первый случай, когда западные страны вводят ограничения против социальных и медицинских учреждений в Крыму. Под санкции попадали детские лагеря и больницы полуострова. В Москве такие действия считают абсурдными и нарушающими международное гуманитарное право.

