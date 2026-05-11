Захарова рекомендовала Лондону вызывать санитаров после новых санкций
Великобритания включила в очередной пакет антироссийских санкций Клиническую психиатрическую больницу № 5, которая находится в Строгановке Симферопольского района Крыма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новые ограничения, отметив, что Лондону пора вызывать санитаров, пишет РИА Новости.
Под новые ограничения также попали ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов, курорт «Солнечная Таврика» и молодежный центр «Селет-Ак-Барс» в Форосе. Все эти учреждения расположены на территории Крыма.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Лондона.
«Когда правительство Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров», — заявила дипломат.
Это не первый случай, когда западные страны вводят ограничения против социальных и медицинских учреждений в Крыму. Под санкции попадали детские лагеря и больницы полуострова. В Москве такие действия считают абсурдными и нарушающими международное гуманитарное право.
