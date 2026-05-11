Маркировка запчастей может сорвать ремонт самолетов и поднять цены на авиабилеты

Новая обязательная маркировка авиационных запчастей может сорвать процесс ремонта самолетов и привести к росту цен на авиабилеты. Об этом предупреждают авиакомпании и отраслевые союзы, пишет Baza .

С 1 марта 2026 года в России действует постановление правительства о маркировке радиоэлектронной продукции. Под его действие попали тысячи деталей для самолетов Airbus A319, A320, A321 — тех самых, на которых летают миллионы россиян. Проблема в том, что в настоящее время многие запчасти отправляют на ремонт за границу, поскольку в России это делать невозможно из-за санкций.

По новым правилам, при возвращении каждой детали в РФ ее нужно заново вносить в систему «Честный знак» и маркировать как новый товар — хотя фактически это та же запчасть, которая использовалась годами. Процесс бюрократически сложный и долгий. В результате ремонт может затянуться, самолеты начнут простаивать, а при хронических задержках под угрозой окажется регулярность рейсов.

По данным журналистов, авиаперевозчики уже обратились в Минпромторг с просьбой пересмотреть правила для отрасли. Общемировая практика уже сталкивалась с похожей проблемой: в 2021 году Евразийская экономическая комиссия освободила запчасти для уже ввезенной техники от обязательной сертификации. В настоящее время российская авиаотрасль просит о таком же послаблении.

