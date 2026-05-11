У эвакуированного с лайнера MV Hondius американца подтвердился хантавирус

Минздрав США сообщил о заражении хантавирусом у одного из 17 эвакуированных

У одного из пассажиров США, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius, подтвердился хантавирус Андес. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения США, пишет ТАСС .

В настоящее время 17 граждан США находятся на пути домой на борту самолета, выделенного Госдепартаментом. Двое из них размещены в отсеках биологической изоляции в целях предосторожности.

У одного пассажира наблюдаются легкие симптомы заболевания. Тест на ПЦР у другого дал слабоположительный результат на вирус Андес.

О вспышке хантавируса на нидерландском круизном лайнере MV Hondius стало известно еще в апреле. 10 мая лайнер остановился у берегов Тенерифе, где началась эвакуация пассажиров. От заболевания уже умерли три человека — граждане Нидерландов и Германии.

