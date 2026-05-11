Не просто зуд: аллерголог объяснила, чем опасен укус муравья
Фото - © © Wikipedia.org
Обычный укус муравья в редких случаях может спровоцировать системную аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока. Об этом в разговоре с RT рассказала аллерголог-иммунолог Анна Усачева.
Она отметила, что стандартная реакция, вроде зуда, покраснения и отека, вызвана воздействием яда и обычно проходит самостоятельно. Однако при гиперчувствительности иммунная система может ответить чрезмерно.
Анафилаксия чаще встречается при контакте с осами или пчелами. Однако в медицинской практике описаны случаи тяжелых последствий и после укусов муравьев. Особую осторожность стоит проявлять в регионах с теплым климатом, где обитают огненные. Яд таких муравьев наиболее агрессивен.
Врач подчеркнула, что симптомы анафилаксии развиваются стремительно. Могут появиться крапивница, отек лица, затрудненное дыхание, падение давления и потеря сознания. При появлении подобных симптомов необходимо немедленное медицинское вмешательство.
Людям, знающим о своей предрасположенности к тяжелым аллергическим реакциям на укусы насекомых, рекомендуется заранее составить с лечащим врачом план действий на подобный случай.
