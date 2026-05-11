Рэпер Face* остался без имущества и счетов в России

Отец Face* рассказал в суде, что сын звонит ему с разных номеров

Российский рэпер Иван Дремин*, более известный как Face*, лишился имущества и банковских счетов в РФ. Об этом говорится в показаниях отца музыканта, которые он дал в суде Уфы, сообщает РЕН ТВ .

По словам отца, иногда родственники созваниваются с сыном, который находится за границей. При этом рэпер звонит отцу с разных номеров.

Мужчина также рассказал в суде, что сын самостоятельно ведет свои страницы в соцсетях, в том числе в тех, которые заблокированы на территории России.

В марте 2025 года суд в Уфе оштрафовал Дремина* на 250 тысяч рублей за уклонение от обязанностей иноагента. А в апреле в России запретили сайты с одной из его песен — за пропаганду самоубийства.

*Признан иноагентом в России.

