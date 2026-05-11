Ефимов: в Москве выросли темпы строительства и ввода жилья по реновации

С начала текущего года в столице построили и ввели в эксплуатацию более 168 тыс. кв. м жилья по реновации, сказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Это вдвое больше аналогичных показателей за первый квартал прошлого года.

«За первый квартал этого года в столице построили и сдали в эксплуатацию 12 домов в рамках реализации программы реновации общей жилой площадью свыше 168 тыс. кв. м. Это вдвое больше аналогичных показателей за первые три месяца 2025 года. Ускорение темпов строительства домов по реновации позволяет быстрее предоставить современное жилье всем участникам программы. В новостройках оборудовали более 2,9 тыс. квартир с чистовой отделкой», — передает слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Новое жилье больше старого по площади. Новостройки появляются в тех же районах, в которых участники программы проживали ранее. После переезда новоселы могут продолжить пользоваться сложившейся инфраструктурой района, что позволит сохранить привычный образ жизни.

С января по март география новых жилых комплексов в рамках реновации охватила Юго-Восточный, Северо-Восточный, Восточный и Южный административные округа Москвы. Новоселы смогут воспользоваться бесплатной услугой суперсервиса «Переезд по программе реновации» и заказать машину и грузчиков. Такая опция доступна всем участникам программы с полной учетной записью на портале mos.ru.

Мосгосстройнадзор осуществляет контроль строительства домов по программе реновации на всех этапах. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.

Программу реновации утвердили в мегаполисе в августе 2017 года.