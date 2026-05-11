Пожар на «Северстали»: на предприятии в Череповце горят бочки с бензолом

В Череповце вспыхнули бочки с бензолом на заводе «Северсталь»

На территории завода Северсталь в Череповце потушили пожар на площади 300 квадратных метров. По данным предприятия, загорелись бочки с бензолом и маслом, сообщает в своем Telegram-канале глава города Андрей Накрошаев.