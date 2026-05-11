Бизнес в минусе, корпоративы в плюсе: Ревва спасает финположение концертами

Фирму комика и певца Александра Реввы могут ликвидировать, а остальной его бизнес несет убытки. На фоне этого музыкант дает корпоративы за 5-10 млн рублей, сообщает Baza .

У Реввы в РФ есть три фирмы. Они специализируются на продюсировании композиций и продаже билетов на выступления.

Так, «Билеткафе» в 2024 году получило три млн рублей выручки. Но в 2025-м понесла убыток и не заработала ничего. Также прокуратура с помощью суда признала юридический адрес компании недействительным. Из-за этого ее могут ликвидировать.

У «Войс медиа» в 2025 году был убыток 19 тыс. рублей. При этом в 2024-м выручка была более пять млн. «Войс медиа продакшн» в 2025 году не заработала денег и ушла в минус на восемь тыс. рублей. Ей принадлежат права на музыку. При этом в 2024-м у фирмы выручка тоже была на уровне пять млн рублей.

При этом Ревва зарабатывает крупные суммы денег на корпоративах. В Москве выступление стоит пять-шесть млн рублей, в городах близко к столице почти 10 млн.

Пригласить артиста во Владивосток или иные отдаленные регионы будет стоить 11-12 млн. График выступлений у Реввы расписан до середины июля. Он будет участвовать в корпоративах, съемках и иных мероприятиях.

