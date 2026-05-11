Смертельная уборка: в Петербурге мусоровоз насмерть сбил пенсионерку

В Санкт-Петербурге водитель мусоровоза из-за невнимательности не увидел 88-летнюю женщину и задавил ее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 10 мая в 07:25 на проспекте Ударников. 63-летний мужчина, находившийся за рулем мусоровоза JAC, сдавал назад. Он наехал на 88-летнюю пенсионерку.

Женщина получила травмы и погибла. Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортный средств повлекшее по неосторожности смерть»).

С мужчины взяли обязательство по явке. Уголовное дело расследуют и дальше.

