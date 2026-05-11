В Орле детский сад оштрафовали за побег воспитанника под колеса грузовика

В Орле детский сад оштрафовали на полмиллиона рублей за то, что шестилетний воспитанник сбежал из учреждения и попал под колеса грузовика. Происшествие случилось около 10:00 перед тихим часом, рассказали в суде, пишет Mash .

Известно, что мальчик выбежал через открытую калитку с территории садика, добрался до Московского шоссе и угодил под фуру. К счастью, он отделался ушибами. Однако после происшествия ребенок стал плохо спать и часто спрашивал у родителей о смерти.

В детском саду заявили, что не отпускали мальчика, а калитка, как и всегда, была раскрыта нараспашку. Но родители мальчика не согласились с таким раскладом и обратились в суд.

Суд встал на сторону матери и отца и постановил взыскать с организации 500 тысяч рублей компенсации. Если у детсада не найдется денег, платить будет мэрия Орла. Примечательно, что мальчик до сих пор ходит в тот же садик — для семьи он самый удобный.

