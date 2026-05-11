Доллар дешевле 74 рублей: курс обрушился до минимума с февраля 2023 года

На российском валютном рынке зафиксировано значительное укрепление нацвалюты. Расчетный курс доллара, выступающий ключевым индикатором для внебиржевого сегмента, опустился ниже психологической отметки в 74 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Подобные значения зафиксированы впервые более чем за три года — с 20 февраля 2023 года.

По состоянию на 11:18 снижение составило 55 копеек к уровню предыдущего закрытия. Один доллар стоил 73,7 рубля.

Поскольку прямые торги долларом на Московской бирже поставлены на паузу с лета 2024 года, участники рынка ориентируются на кросс-курс, рассчитываемый через юань. В период активной биржевой сессии, то есть, с 10:00 до 19:00, стоимость американской валюты определяется на основе соотношения юаня к рублю на Мосбирже и котировок доллара к юаню на международном рынке Форекс. Именно этот механизм остается единственным репрезентативным инструментом для определения реальной стоимости доллара в России.

