Фанатка годами пытается добиться внимания певца Губина и преследует его
Фанатка певца Андрея Губина несколько лет преследует артиста. Москвичка Алина состоит в фан-клубе музыканта и в этом году несколько раз пыталась выйти с ним на связь — приходила к его дому в центре Москвы, но Губин либо не открывал дверь, либо его не было дома, сообщает SHOT.
Тогда поклонница расписала маркером горный велосипед певца, который стоял возле квартиры. Она пообещала восстановить ущерб, если ее кумир из 90-х ей позвонит. Однако артист только расстроился из-за испорченного имущества и не позвонил.
Девушка узнала об этом через фан-сообщество, но, по словам знакомых Губина, продолжила сталкерить певца — пыталась извиниться и все исправить. Девушка затерла надпись на велосипеде как смогла, но теперь оставляет свои фотографии с любовными посланиями в почтовом ящике.
Сам 52-летний исполнитель хита «Мальчик-бродяга» ни разу не был женат, но в целом хочет жениться и верит в возможность найти партнершу. Однако фанатке он взаимностью не отвечает. Более того, из-за назойливого внимания поклонницы Губин временно съехал со своей квартиры. Он снял дом в Подмосковье у друга.
