Фанатка годами пытается добиться внимания певца Губина и преследует его

Фанатка певца Андрея Губина несколько лет преследует артиста. Москвичка Алина состоит в фан-клубе музыканта и в этом году несколько раз пыталась выйти с ним на связь — приходила к его дому в центре Москвы, но Губин либо не открывал дверь, либо его не было дома, сообщает SHOT .

Тогда поклонница расписала маркером горный велосипед певца, который стоял возле квартиры. Она пообещала восстановить ущерб, если ее кумир из 90-х ей позвонит. Однако артист только расстроился из-за испорченного имущества и не позвонил.

Девушка узнала об этом через фан-сообщество, но, по словам знакомых Губина, продолжила сталкерить певца — пыталась извиниться и все исправить. Девушка затерла надпись на велосипеде как смогла, но теперь оставляет свои фотографии с любовными посланиями в почтовом ящике.

Сам 52-летний исполнитель хита «Мальчик-бродяга» ни разу не был женат, но в целом хочет жениться и верит в возможность найти партнершу. Однако фанатке он взаимностью не отвечает. Более того, из-за назойливого внимания поклонницы Губин временно съехал со своей квартиры. Он снял дом в Подмосковье у друга.

